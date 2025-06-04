Два крупнейших импортера российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе — Франция и Бельгия — выступили против плана Еврокомиссии отказаться от закупок российского газа к 2027 году. Обе страны заявили, что нуждаются в дополнительных гарантиях по экономическим и юридическим последствиям такого решения.

По данным аналитической платформы Kpler, в 2024 году Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды импортировали 16,77 млн тонн российского СПГ — это 97% от общего объема поставок этого топлива в ЕС и более половины мирового экспорта России. Общая сумма закупок превысила €6 млрд.

Франция после 2022 года стала крупнейшим покупателем российского СПГ в ЕС. Париж не поддержал запрет и выступил за диверсификации поставок. Министр энергетики Марк Ферруччи заявил Politico, что Франция уже реализует план замещения российских объемов за счет поставок из Катара.

Бельгия, занимающая второе место по закупкам СПГ у Москвы, потребовала от Еврокомиссии подробный анализ возможных последствий запрета. Министр энергетики Матье Бие заявил, что страна ожидает оценку влияния мер на национальную газовую инфраструктуру.

В то же время Испания и Нидерланды, третий и четвертый по объемам импорта, готовы полностью отказаться от закупок российского газа. Представители министерств обеих стран подтвердили, что рассчитывают на скорейшее прекращение контрактов с поставщиками из РФ.

Испания в настоящее время связана долгосрочным контрактом с «Новатэк» до 2042 года, а Нидерланды — контрактом, действующим до 2032 года, который управляется компанией TotalEnergies. Однако обе страны готовы разорвать их, если того потребует план Еврокомиссии.

Франция, несмотря на официальную поддержку декларируемого курса ЕС по снижению зависимости от российских энергоресурсов, выразила сомнения в правовой состоятельности предлагаемого запрета. Ферруччи подчеркнул: запрет на уровне ЕС должен предусматривать защиту уже заключенных контрактов от возможных судебных исков со стороны российских компаний. TotalEnergies, в частности, владеет 20% в проекте «Ямал СПГ» и имеет действующий контракт до 2032 года.



