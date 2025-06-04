Венгрия поставляет российский природный газ Украине. Как передает Reuters, об этом заявил венгерский чиновник в среду. Украина столкнулась с серьезной нехваткой газа после российских ракетных ударов, которые значительно сократили внутреннее производство.

«Мы импортируем из Сербии, из «Турецкого потока», и экспортируем это в Украину... Мы поставляем Украине российский газ», — заявил Марк Альфельди-Борусс, заместитель государственного секретаря министерства энергетики Венгрии.

Украина прекратила прямые закупки российского газа в 2015 году после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке страны. Теперь газ поступает через Словакию и Венгрию. Словакия ранее в этом году уже признала экспорт российского топлива соседу, но Венгрия молчала об этом до сих пор.

Украинское правительство оценивает свою потребность в импорте голубого топлива как минимум в 4 млрд кубометров газа для отопительного сезона 2025/26 годов. Аналитики называют более высокую цифру — 6,3 млрд кубометров.

Парадоксально, но Газпром сам разрешил такие поставки. Раньше российская компания запрещала реэкспорт в контрактах с европейскими партнерами, но отказалась от этого пункта в 2012 году под давлением антимонопольного расследования Европейской комиссии.

ЕС ввел санкции на российскую нефть после начала войны, но газовые поставки остались нетронутыми. Этому противились Словакия и Венгрия, которые сохраняют более тесные связи с Москвой.

Большая часть венгерского газа поступает по «Турецкому потоку» — трубопроводу, идущему под Черным морем из России через Турцию в Юго-Восточную Европу. В первом квартале этого года поставки через европейскую часть маршрута выросли на 16% до 4,5 миллиарда кубометров.

Сегодня Россия обеспечивает около 19% европейского газа через «Турецкий поток» и СПГ-поставки. До 2022 года эта доля составляла 45%.