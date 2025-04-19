ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израильские военные напали на скорую помощь Красного Полумесяца
Израильские военные избили водителя скорой помощи Красного Полумесяца и угрожали ему оружием, не дав доехать до места столкновений на Западном берегу
Израильские военные напали на скорую помощь Красного Полумесяца
Западный берег / Reuters
19 апреля 2025 г.

Палестинское общество Красного Полумесяца опубликовало видео нападения израильских солдат на бригаду скорой помощи в населенном пункте Бейт-Фурик, расположенном недалеко от города Наблус на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

«На этом видео видно, как оккупационные силы нападают на бригаду скорой помощи Красного Полумесяца в населенном пункте Бейт-Фурик», — говорится в заявлении организации.

На кадрах видно, как два израильских военных автомобиля блокируют движение скорой с включенным сигналом. Из одной машины выходят двое вооруженных солдат. Один из них приближается к автомобилю скорой, оскорбляет персонал и бьет водителя.

Далее солдат наставляет пистолет и требует, чтобы машина повернула обратно, не доезжая до места, где произошли столкновения между израильскими войсками и палестинцами.

Кроме того, в Красном Полумесяце сообщили, что израильские военные задержали еще одну скорую помощь, направлявшуюся к раненому в районе Джабаль-эт-Тавиль близ города Эль-Бира. Информации о состоянии медиков не приводится.

С 7 октября 2023 года нападения израильских военных на палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме участились. По данным палестинских источников, за это время были убиты 952 человека, включая 171 ребенка. Более 7000 получили ранения. Арестованы 16 400 человек.

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