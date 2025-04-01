Пресс-секретарь армии Израиля Авичай Адраи потребовал от палестинцев, проживающих в восточной и западной частях Рафаха, а также в районах Ан-Наср, Аш-Шаука, Ас-Салам, Аль-Менара и Кайзан Аль-Наджар, немедленно покинуть свои дома.

В заявлении, опубликованном в социальной сети X, он призвал направляться в центры временного размещения в районе Меваси, к западу от Хан-Юнуса.

Тем временем число погибших в секторе Газа на третий день Рамазана достигло 11 человек.

По данным медиков, два палестинца погибли в результате авиаудара по жилому дому на улице Аль-Рашид на западе эксклава. Еще два человека были убиты в результате бомбардировки здания и сельхозугодий к юго-западу от Дейр-эль-Балаха. Один человек погиб от артиллерийского обстрела к востоку от лагеря беженцев Мегази. 1 апреля скончался ребенок, раненый накануне в результате авиаудара на юге города Газа.

Также подтверждена гибель журналиста Мухаммеда Салеха аль-Бердавиля, его жены и троих детей. Они стали жертвами удара по Хан-Юнусу.

Израиль возобновил массированные атаки на сектор Газа 18 марта, после окончания срока соглашения о прекращении огня, действовавшего с 19 января.

С того момента в секторе погибли более 1000 человек, большинство из них — женщины, дети и пожилые. Более 2500 получили ранения.

Под завалами по-прежнему остаются тела погибших.