ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль нацелился на жилые районы Рафаха
Армия Израиля потребовала от жителей нескольких районов Рафаха эвакуироваться, продолжая авиаудары по сектору Газа на фоне роста числа погибших
Израиль нацелился на жилые районы Рафаха
Рафах / Reuters
1 апреля 2025 г.

Пресс-секретарь армии Израиля Авичай Адраи потребовал от палестинцев, проживающих в восточной и западной частях Рафаха, а также в районах Ан-Наср, Аш-Шаука, Ас-Салам, Аль-Менара и Кайзан Аль-Наджар, немедленно покинуть свои дома.

В заявлении, опубликованном в социальной сети X, он призвал направляться в центры временного размещения в районе Меваси, к западу от Хан-Юнуса.

Тем временем число погибших в секторе Газа на третий день Рамазана достигло 11 человек.

По данным медиков, два палестинца погибли в результате авиаудара по жилому дому на улице Аль-Рашид на западе эксклава. Еще два человека были убиты в результате бомбардировки здания и сельхозугодий к юго-западу от Дейр-эль-Балаха. Один человек погиб от артиллерийского обстрела к востоку от лагеря беженцев Мегази. 1 апреля скончался ребенок, раненый накануне в результате авиаудара на юге города Газа.

Также подтверждена гибель журналиста Мухаммеда Салеха аль-Бердавиля, его жены и троих детей. Они стали жертвами удара по Хан-Юнусу.

Израиль возобновил массированные атаки на сектор Газа 18 марта, после окончания срока соглашения о прекращении огня, действовавшего с 19 января.

С того момента в секторе погибли более 1000 человек, большинство из них — женщины, дети и пожилые. Более 2500 получили ранения.

Под завалами по-прежнему остаются тела погибших.

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