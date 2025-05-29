ПОЛИТИКА
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Россия «задушит» западные IT-сервисы?
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России нужно поэтапно ограничить зарубежные облачные сервисы
Россия «задушит» западные IT-сервисы?
Глава Минцифры Максут Шадаев / пресс-служба правительства РФ
29 мая 2025 г.

В России необходимо ограничить использование зарубежных облачных сервисов, если на рынке уже есть отечественные аналоги. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на TAdviser Summit.

«Де-факто это сервисы, которые мы берем из-под полы у зарубежных компаний, которые, в общем-то, прекратили свою работу. Да, безусловно, конфликт привычки пользователя. Но если компании не ведут свою деятельность [в России], если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти сервисы платить», — сказал Шадаев.

По его словам, в условиях сокращения IT-бюджетов у крупных заказчиков такая мера даст российским компаниям «возможность получить дополнительные заработки».

Министр также напомнил, что президент России Владимир Путин 26 мая призвал «душить» западные IT-сервисы, заявившие об уходе, но продолжающие работать в стране.

Наиболее популярными среди российских пользователей остаются зарубежные облачные сервисы Google Cloud Platform, Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS).

С января 2022 года в России действует закон о «приземлении». Он обязывает иностранные IT-компании с аудиторией более 500 тыс. пользователей в сутки открывать филиал на территории России. В случае отказа власти могут ограничить рекламу, запретить прием платежей от российских клиентов и даже заблокировать ресурс.

Требования закона выполнили Apple, AliExpress, а также владельцы Viber и Likeme. Частично «приземлились» Google, TikTok, Zoom и другие. В то же время Telegram, Discord и Wikimedia проигнорировали требования.

В апреле прошлого года Роскомнадзор впервые начал блокировать доступ к сервисам, не выполнившим закон. Тогда ограничения коснулись облачного сервиса Kamatera, а также ряда зарубежных хостинг-провайдеров, включая WPEngine, HostGator.com, Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos и DigitalOcean.

В октябре 2023 года Роскомнадзор также заблокировал мессенджер Discord. Причиной стали неисполнение штрафа и отказ удалить противоправный контент.

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