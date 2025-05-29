ПОЛИТИКА
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В Ставрополе подорвался замглавы города
В Ставрополе при взрыве у жилого дома погиб первый замглавы города и участник войны в Украине Заур Гурциев
В Ставрополе подорвался замглавы города
Заур Гурциев / соцсети Заура Гурциева
29 мая 2025 г.

В Ставрополе в результате взрыва погиб первый заместитель главы администрации города Заур Гурциев. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Гурциев погиб в результате ночного инцидента на улице Чехова», — заявил губернатор. Он уточнил, что расследуются все версии, включая «организацию теракта с участием нацистов с Украины».

О взрыве первым сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко. По его словам, около часа ночи рядом с жилым домом на улице Чехова, 85/19, произошел «хлопок». Погибли двое мужчин. Повреждены несколько припаркованных автомобилей.

По данным телеграм-каналов Mash и Shot, предположительно сработала граната. Канал Baza утверждает, что взрывное устройство находилось при 29-летнем Никите Пенькове. По одной из версий, он мог быть использован «втемную».

Губернатор Владимиров отметил, что обстановка в городе остается спокойной.

Следственное управление СК по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по двум статьям — об убийстве и незаконном хранении взрывных устройств.

Гурциеву было 34 года. В мае 2024 года он вернулся с войны в Украине и стал участником президентской программы «Время героев». Ее цель — подготовка руководящих кадров среди участников войны в Украине.

В сентябре Гурциев был назначен первым заместителем главы Ставрополя.

На сайте программы указано, что Гурциев руководил воздушной частью операции по захвату Мариуполя. Он также получил ряд наград, в том числе «за Авдеевку».

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