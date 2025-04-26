ПОЛИТИКА
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Миротворцы встретились над гробом понтифика
Трамп и Зеленский провели короткие переговоры на похоронах Франциска, пока толпа верующих аплодировала украинскому президенту, передают СМИ
Миротворцы встретились над гробом понтифика
Поминальная месса по папе римскому Франциску / Reuters
26 апреля 2025 г.

На похоронах папы римского Франциска в Ватикане собрались более 160 международных делегаций. В числе прибывших – президент США Дональд Трамп, его украинский коллега Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон. Россию представляет министр культуры Ольга Любимова.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели «очень продуктивный» разговор в Ватикане, заявили в Белом доме, пообещав предоставить подробности позже. Встреча двух лидеров продолжалась всего несколько минут, после чего они вместе с другими политиками вышли на площадь перед собором.

По информации Sky News, Трамп и Зеленский договорились продолжить переговоры после похорон папы римского Франциска. На опубликованном фото видно, что президенты стоят не рядом друг с другом.

В настоящее время компетентные органы сообщают, что в похоронах Папы Франциска принимают участие около 200 000 человек, сообщает пресс-служба Ватикана.

Незадолго до начала мессы главы государств были приглашены для поклонения перед закрытым гробом папы Франциска. Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и король Испании Фелипе VI поочередно вошли в базилику Святого Петра, а затем направились к месту, отведенному для иностранных высокопоставленных лиц на площади перед собором.

Толпа, наблюдавшая за происходящим на многочисленных гигантских экранах, установленных на площади Святого Петра и вдоль улицы Виа делла Концилияционе, бурно аплодировала президенту Украины Владимиру Зеленскому, единственному иностранному лидеру, удостоенному такой чести, сообщает Le Monde.

В Ватикане собрались десятки тысяч верующих, мировые СМИ ведут прямую трансляцию с места событий. Торжественная погребальная месса проходит на площади Святого Петра перед главной базиликой Ватикана. Богослужение возглавляет кардинал Джованни Баттиста Ре, занимающий пост декана Коллегии кардиналов.

Перед вылетом в Рим Трамп говорил, что планирует встретиться «со многими иностранными лидерами», в том числе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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