В деревнях Шаш аль-Баба и Гашле на юге района Мюнбич, вблизи плотины Тишрин, сработали мины, заложенные боевиками PKK/YPG.

По данным местных источников, взрывы произошли в момент, когда жители находились в регионе для празднования Рамадана.

В результате инцидента пострадали семь человек. Все раненые были доставлены в больницу бригадами скорой помощи, прибывшими на место.

Источники отмечают, что в районах, ранее контролировавшихся PKK/YPG, заложено большое количество мин и самодельных взрывных устройств.

По их словам, террористическая организация сознательно минировала дороги, чтобы ограничить передвижение мирных жителей и затруднить возвращение в освобожденные районы.

Подобные взрывы, по утверждению местных жителей, происходят регулярно.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время ифтара с представителями СМИ в Анкаре подробно рассказал о ликвидации террористических формирований на севере Сирии.

«В ходе нашего визита в Сирию самым важным вопросом, который мы выдвинули на первый план, был вопрос YPG (сирийское крыло террористической организации PKK – ред.). Мы четко изложили нашу точку зрения по вопросам намерений организации, ее возможностей, контроля над энергетическими ресурсами», — сообщил Фидан.

По словам главы МИД Турции, сирийское руководство разделяет озабоченность Анкары. Фидан подчеркнул, что YPG является «неотъемлемой частью РКК, признанной в Турции террористической организацией.

«Уничтожение военных возможностей организации является для нас важным моментом. Существующие элементы должны самораспуститься, сложить оружие и перейти под полный контроль центрального правительства. Это необходимость», — заявил министр.