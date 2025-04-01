ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Сирийцы страдают от мин террористов
Семь мирных жителей получили ранения от мин, установленных террористической организацией PKK/YPG в районе Мюнбича провинции Алеппо
Сирийцы страдают от мин террористов
Семь сирийцев получили ранения от мин PKK / Reuters
1 апреля 2025 г.

В деревнях Шаш аль-Баба и Гашле на юге района Мюнбич, вблизи плотины Тишрин, сработали мины, заложенные боевиками PKK/YPG.

По данным местных источников, взрывы произошли в момент, когда жители находились в регионе для празднования Рамадана.

В результате инцидента пострадали семь человек. Все раненые были доставлены в больницу бригадами скорой помощи, прибывшими на место.

Источники отмечают, что в районах, ранее контролировавшихся PKK/YPG, заложено большое количество мин и самодельных взрывных устройств.

По их словам, террористическая организация сознательно минировала дороги, чтобы ограничить передвижение мирных жителей и затруднить возвращение в освобожденные районы.

Подобные взрывы, по утверждению местных жителей, происходят регулярно.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время ифтара с представителями СМИ в Анкаре подробно рассказал о ликвидации террористических формирований на севере Сирии.

«В ходе нашего визита в Сирию самым важным вопросом, который мы выдвинули на первый план, был вопрос YPG (сирийское крыло террористической организации PKK – ред.). Мы четко изложили нашу точку зрения по вопросам намерений организации, ее возможностей, контроля над энергетическими ресурсами», — сообщил Фидан.

По словам главы МИД Турции, сирийское руководство разделяет озабоченность Анкары. Фидан подчеркнул, что YPG является «неотъемлемой частью РКК, признанной в Турции террористической организацией.

«Уничтожение военных возможностей организации является для нас важным моментом. Существующие элементы должны самораспуститься, сложить оружие и перейти под полный контроль центрального правительства. Это необходимость», — заявил министр.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us