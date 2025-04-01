В деревнях Шаш аль-Баба и Гашле на юге района Мюнбич, вблизи плотины Тишрин, сработали мины, заложенные боевиками PKK/YPG.
По данным местных источников, взрывы произошли в момент, когда жители находились в регионе для празднования Рамадана.
В результате инцидента пострадали семь человек. Все раненые были доставлены в больницу бригадами скорой помощи, прибывшими на место.
Источники отмечают, что в районах, ранее контролировавшихся PKK/YPG, заложено большое количество мин и самодельных взрывных устройств.
По их словам, террористическая организация сознательно минировала дороги, чтобы ограничить передвижение мирных жителей и затруднить возвращение в освобожденные районы.
Подобные взрывы, по утверждению местных жителей, происходят регулярно.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время ифтара с представителями СМИ в Анкаре подробно рассказал о ликвидации террористических формирований на севере Сирии.
«В ходе нашего визита в Сирию самым важным вопросом, который мы выдвинули на первый план, был вопрос YPG (сирийское крыло террористической организации PKK – ред.). Мы четко изложили нашу точку зрения по вопросам намерений организации, ее возможностей, контроля над энергетическими ресурсами», — сообщил Фидан.
По словам главы МИД Турции, сирийское руководство разделяет озабоченность Анкары. Фидан подчеркнул, что YPG является «неотъемлемой частью РКК, признанной в Турции террористической организацией.
«Уничтожение военных возможностей организации является для нас важным моментом. Существующие элементы должны самораспуститься, сложить оружие и перейти под полный контроль центрального правительства. Это необходимость», — заявил министр.