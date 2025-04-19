ТУРЦИЯ
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Министр Фидан встретился с руководством ХАМАС
Министр иностранных дел Хакан Фидан обсудил с руководством ХАМАС прекращение огня в Газе и гуманитарную катастрофу в эксклаве
Министр Фидан встретился с руководством ХАМАС
Хакан Фидан / AA
19 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с председателем Совета руководства ХАМАС Мухаммедом Дервишем и членами Политбюро организации 19 апреля в Анкаре.

Как сообщили источники МИД Турции, главной темой встречи стали усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа.

Участники переговоров подчеркнули, что Израиль стремится обречь палестинский народ на голод, блокируя доступ гуманитарной помощи в Газу. Была отмечена необходимость более активных действий международного сообщества для доставки гуманитарной помощи в регион.

На встрече особо подчеркивалась недопустимость попыток изгнания палестинцев с их исторической родины.

Стороны также обсудили ситуацию на Западном берегу. Было отмечено, что действия Израиля по закреплению оккупации достигли масштабов, угрожающих региональному миру.

В ходе переговоров рассматривались и усилия по достижению примирения между палестинскими группировками. Министр Фидан отметил важность единства среди палестинских групп и заявил: «Турция готова оказать любую поддержку усилиям в этом направлении».

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