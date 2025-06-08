Ситуация в Мали и Сахеле вообще стремительно ухудшается. Российская ЧВК «Вагнер» объявила о завершении своей миссии и выводе сил из страны после трех лет присутствия. В заявлении говорится, что региональные столицы перешли под контроль «законных властей», а местная армия стала «сильной и дисциплинированной». Однако в тот же день малийские войска оставили стратегически важный лагерь Булькесси, понеся тяжелые потери.

Ответственность за последнюю волну атак в регионе несет вооруженная группировка JNIM, связанная с террористической «Аль-Каидой». По оценкам Washington Post, она насчитывает до 6 тыс. бойцов и становится доминирующей военной силой в Сахеле. Эксперты предупреждают, что JNIM формирует протогосударственное образование, простирающееся от западного Мали до северного Бенина. В Булькесси, по их заявлениям, были убиты более 100 солдат и захвачены оружие и техника. Эти данные частично подтверждены независимыми аналитиками.

На фоне потерь армии Мали в нескольких регионах объявлены комендантские часы. Власти признают «резкий рост атак против мирного населения и военных объектов», происходящий в том числе и в дни религиозных праздников. Некоторые нападения, по заявлениям западноафриканских СМИ, совершают не только боевики JNIM, но и фракции туарегов, связанные с религиозным лидером Махмудом Дикко.

Власти Мали открыто обвиняют алжирское военное руководство в поддержке дестабилизирующих группировок и подрыве суверенитета региона.

Несмотря на вывод «Вагнера», Россия, по сообщениям, сохранит свое военное присутствие в Мали через новую структуру — «Африканский корпус», подконтрольный Минобороны.

На этом фоне западные страны фактически утратили рычаги влияния. «У нас больше нет инструментов в регионе», — признал один из бывших американских чиновников. Вакуум безопасности, по их словам, теперь могут заполнить новые силы, и их дальнейшие действия предсказать все сложнее.