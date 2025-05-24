Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на европейские товары. В своем обращении он подчеркнул, что отношения между ЕС и США должны основываться на уважении.

«Торговля между ЕС и США уникальна и должна основываться на взаимном уважении, а не на угрозах», — написал Шефчович в социальных сетях. Он добавил, что Евросоюз настроен на заключение взаимовыгодного соглашения и готов добросовестно работать над его подготовкой.

«Мы готовы отстаивать наши интересы», — отметил еврокомиссар.

По его словам, он уже провел переговоры с министром торговли США Говардом Лютником и торговым представителем Джеймисоном Гриром.

Ранее Дональд Трамп заявил, что переговоры с ЕС ни к чему не приводят. В Truth Social он написал: «Поэтому я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Евросоюза с 1 июня 2025 года».

Трамп подчеркнул, что пошлины не будут касаться товаров, произведенных в самих Соединенных Штатах.

Министр финансов США Скотт Бессент в свою очередь заявил, что предложения ЕС не соответствуют ожиданиям. По его словам, введение пошлин должно «подтолкнуть ЕС к действиям».