ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Министр Фидан: Турция — идеальный посредник
Глава МИД по пути в Киев вновь подчеркнул готовность Анкары содействовать переговорам России и Украины
Министр Фидан: Турция — идеальный посредник
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29 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова сыграть роль идеального посредника в переговорах между Россией и Украиной. «С учетом обстоятельств сторонам нужно место, где они смогут встретиться и сесть за стол переговоров. Турция — идеальный вариант на данном этапе», — сказал Фидан журналистам в поезде, направляясь в Киев из Польши.

Фидан напомнил, что после мирных переговоров в Стамбуле был проведен обмен пленными 1000 на 1000 человек. Он отметил, что стороны впервые официально передали друг другу свои позиции по прекращению огня. «Это важный шаг, который может стать основой для продолжения диалога», — подчеркнул он.

Министр добавил, что в ходе недавнего визита в Россию он передал турецкие предложения по прекращению войны. «Мы рассказали, какие параметры могут быть реалистичными для достижения перемирия», — отметил Фидан. По его словам, у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана также есть своя позиция, которую он готов донести до сторон.

Фидан подчеркнул, что в ближайшее время проведет встречи с украинскими официальными лицами, включая Владимира Зеленского. «Обе стороны хотят прекращения огня, но у них разные условия. Эти условия нужно согласовать, и именно для этого нужны посредники и переговоры», — сказал он, выразив осторожный оптимизм.

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