Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф представил план прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Документ состоит из 13 пунктов и предусматривает 60-дневное перемирие, поэтапный обмен заложниками и заключенными, а также начало переговоров о постоянном прекращении огня. Израиль уже принял условия соглашения и передал его ХАМАС для рассмотрения. В палестинском движении не спешат с ответом, отмечая, что американский план не включает многие пункты, на которых настаивал ХАМАС.

Вот основные положения плана, которые публикует Times of Israel:

Продолжительность: перемирие хотят заключить на 60 дней — это почти столько же, сколько продержалось предыдущее перемирие — с 19 января по 16 марта. Президент Трамп лично гарантирует соблюдение перемирия со стороны Израиля на протяжении всего срока, говорится в плане Уиткоффа.

Освобождение израильских заложников: в течение первых семи дней ХАМАС освободит 10 живых израильских заложников и передаст останки 18 погибших. Половина — 5 живых и 9 погибших — будет передана в первый день, оставшиеся — на седьмой. Освобождение палестинских заключенных: Одновременно Израиль освободит из тюрем 125 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 1111 задержанных из Газы, которые были арестованы после 7 октября 2023 года. Освобождение будет проводиться одновременно в соответствии с согласованным механизмом и без публичных демонстраций или церемоний. Гуманитарная помощь: Израиль немедленно разблокирует поставку помощи в Газу после согласия ХАМАС. Доступ и распределение будут контролировать согласованные структуры, включая ООН и Красный Полумесяц. Военные действия Израиля: наступательные действия полностью прекращаются на всей территории Газы. Полеты военной авиации и дронов будут приостановлены на 10 часов ежедневно, а в дни обмена — на 12. Передислокация израильских военных:

а. В первый день — вывод войск из северной части Газы и коридора Нецарим (это искусственная ось, разделяющая северную и южную части сектора).

б. На седьмой день — вывод из южной части Газы.

в. Технические команды уточнят границы отвода в ходе переговоров. Дальнейшие переговоры: с первого дня начнутся обсуждения при посредничестве США, Египта и Катара. В фокусе — обмен всех оставшихся заложников, безопасность, вывод войск и вопросы послевоенного управления Газой. Поддержка президента: Трамп лично гарантирует серьезность подхода сторон, говорится в плане Уиткоффа. В случае успеха, переговоры приведут к окончательному прекращению огня — это президент США хочет представить как собственное достижение. Статус заложников и заключенных: на 10-й день ХАМАС предоставит информацию о судьбе остальных заложников, а Израиль — о заключенных и погибших палестинцах. ХАМАС обязуется обеспечить безопасность заложников в период перемирия. Оставшиеся заложники: по завершении переговоров в течение 60 дней будут освобождены все остальные из списка. Если договор не будет достигнут, перемирие может быть продлено по согласованию сторон. Гаранты: США, Египет и Катар обеспечат соблюдение перемирия и помогут в проведении переговоров. Участие посланника: Стив Уиткофф прибудет в регион для координации и проведения переговоров с Израилем и ХАМАС. Объявление соглашения: президент Трамп хочет сам объявить о достигнутом соглашении. США обязуются поддерживать добросовестные переговоры до заключения окончательной договоренности. Израиль на словах поддержал инициативу, однако представители ХАМАС все еще выражают сомнения. По словам одного из командиров движения, предложение Уиткоффа не дает четких гарантий постоянного перемирия и вывода израильских войск. Стороны продолжают переговоры.



