В ночь на 25 апреля украинские дроны вновь атаковали город Шуя в Ивановской области, где находится база 112-й гвардейской ракетной бригады ВС РФ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По данным издания Shot, местные жители слышали несколько сильных взрывов и сирены воздушной тревоги.

Власти региона уточнили, что в районе падения обломков работают экстренные службы, пострадавших, по предварительной информации, нет.

Минобороны России заявило, что за ночь было сбито 79 беспилотников, из них 60 — над Крымом. В отчете министерства упомянут только один дрон, перехваченный в Ивановской области.

Это уже третья атака на Шую за последние две недели. 16 и 17 апреля дроны наносили удары по военным объектам города. По данным Astra, в результате первого удара пострадала казарма войсковой части. Телеграм-канал Exilenova+ сообщил, что вторая атака затронула ангар с баллистическими ракетами «Искандер», в результате чего начался пожар.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее обвинил 112-ю ракетную бригаду в ударе по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли 35 человек и свыше 100 были ранены. По его словам, атака была совершена ракетами «Искандер-М» или северокорейским аналогом KN-23.

24 апреля российская армия нанесла массированный удар по Киеву. По данным украинской ГСЧС, в результате попадания ракеты в жилой дом в Святошинском районе погибли 12 человек, 87 получили ранения.

ВСУ заявили, что всего было выпущено 70 ракет различных типов, включая «Искандер-М», Х-101, «Калибр» и Х-59. Источник Reuters в украинской армии сообщил, что в ударе по Киеву использовалась северокорейская баллистическая ракета KN-23A («Хвасон-11А»), которая попала в жилой дом.

По данным украинских властей, атака на столицу стала самой смертоносной с июля 2024 года.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.