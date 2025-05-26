Этический комитет Кнессета отклонил жалобу на израильского политика Нисима Ватури, неоднократно призывавшего «сжечь Газу». Комитет постановил, что заместитель спикера парламента лишь осуществлял право на «свободу слова».

«Комитет рассмотрел замечания и считает, что они носят политический характер и точно отражают идеологию депутата Кнессета», — говорится в заявлении комитета. При этом признается, что высказывания «не добавляют уважения к Кнессету как институту», однако «из-за важности защиты свободы слова нет оснований постановить, что он нарушил этические правила».

Жалобу подал левый депутат Офер Касиф, критикующий массовые убийства палестинцев в Газе, которые он называет «геноцидной резней». Сам Кассиф был отстранен от работы в Кнессете за критику войны и остается редким противником израильской политики в отношении палестинцев в законодательном органе страны.

Ватури регулярно делает радикальные заявления. Еще в феврале этого года он призвал убить «всех взрослых» в Газе. В интервью радио Kol BaRama политик назвал палестинцев «негодяями» и «недочеловеками», заявив, что никто не хочет их принять.

«Кто невиновен в Газе? Гражданские лица вышли и хладнокровно убивали людей, — заявил Ватури в эфире. — Они изгои, и никто в мире их не хочет. Мы слишком снисходительны — Израилю нужно отделить детей и женщин и убить взрослых в Газе».

Позиция Ватури находит поддержку среди значительной части израильского общества. Согласно мартовскому опросу Университета штата Пенсильвания, опубликованному газетой Haaretz, 82% израильских евреев поддерживают принудительное изгнание палестинцев из сектора Газа.

Почти половина респондентов (47%) ответили утвердительно на вопрос: поддерживают ли они утверждение, что израильская армия при завоевании вражеского города должна действовать подобно израильтянам при завоевании Иерихона под руководством Иисуса Навина — то есть убить всех жителей.