ВОЙНА В ГАЗЕ
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Кнессет оправдал призывы «сжечь Газу»
Этический комитет израильского парламента отклонил жалобу на депутата, призывавшего уничтожить палестинскую территорию
Кнессет оправдал призывы «сжечь Газу»
Иерусалим с высоты птичьего полета. На снимке виден Кнессет — израильский парламент / Reuters
день назад

Этический комитет Кнессета отклонил жалобу на израильского политика Нисима Ватури, неоднократно призывавшего «сжечь Газу». Комитет постановил, что заместитель спикера парламента лишь осуществлял право на «свободу слова».

«Комитет рассмотрел замечания и считает, что они носят политический характер и точно отражают идеологию депутата Кнессета», — говорится в заявлении комитета. При этом признается, что высказывания «не добавляют уважения к Кнессету как институту», однако «из-за важности защиты свободы слова нет оснований постановить, что он нарушил этические правила».

Жалобу подал левый депутат Офер Касиф, критикующий массовые убийства палестинцев в Газе, которые он называет «геноцидной резней». Сам Кассиф был отстранен от работы в Кнессете за критику войны и остается редким противником израильской политики в отношении палестинцев в законодательном органе страны.

Ватури регулярно делает радикальные заявления. Еще в феврале этого года он призвал убить «всех взрослых» в Газе. В интервью радио Kol BaRama политик назвал палестинцев «негодяями» и «недочеловеками», заявив, что никто не хочет их принять.

«Кто невиновен в Газе? Гражданские лица вышли и хладнокровно убивали людей, — заявил Ватури в эфире. — Они изгои, и никто в мире их не хочет. Мы слишком снисходительны — Израилю нужно отделить детей и женщин и убить взрослых в Газе».

Позиция Ватури находит поддержку среди значительной части израильского общества. Согласно мартовскому опросу Университета штата Пенсильвания, опубликованному газетой Haaretz, 82% израильских евреев поддерживают принудительное изгнание палестинцев из сектора Газа.

Почти половина респондентов (47%) ответили утвердительно на вопрос: поддерживают ли они утверждение, что израильская армия при завоевании вражеского города должна действовать подобно израильтянам при завоевании Иерихона под руководством Иисуса Навина — то есть убить всех жителей.

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