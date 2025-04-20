ПОЛИТИКА
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Чистки в университетах Америки
Власти США отозвали около 1500 студенческих виз без предупреждения. И обязали бывших студентов покинуть страну
Чистки в университетах Америки
/ AFP
20 апреля 2025 г.

Американские власти аннулировали визы около 1500 иностранных студентов, обучающихся в более чем 240 университетах страны. Большинство из них не были обвинены в нарушениях и не получили уведомлений — изменения их статуса стали известны лишь при проверке базы SEVIS, пишет Middle East Eye.

Речь идет о студентах с визами категорий F-1 и J-1, которые теперь обязаны покинуть США и не могут продолжать очное обучение. Так, Университет Вашингтона сообщил об аннулировании виз у 13 действующих студентов и 10 недавних выпускников, проходивших постдипломальную практику. В Университете Коннектикута под удар попали 12 студентов и один выпускник. Ратгерский университет в Нью-Джерси также подтвердил случаи отзыва.

Основанием для подобных действий, как утверждает Госдепартамент, стало положение закона, позволяющее отзывать визы, если их обладатель признан угрозой внешней политике США. При этом никто из студентов не обвинен в совершении преступлений. Госдеп не сообщил ни вузам, ни самим студентам причины решений.

По словам госсекретаря Марко Рубио, если иностранец «приехал за дипломом, а вместо этого участвует в акциях протеста, значит, он не должен оставаться в стране». Он заявил, что уже лишил виз более 300 студентов, назвав протестующих «психами, которых надо убирать».

Юрист Амир Маклед, представляющий интересы студентов, считает, что власти приравнивают политическое несогласие к угрозе нацбезопасности. Сам Маклед, по его словам, подвергся задержанию при пересечении границы из-за своей профессиональной деятельности.

Пока студенты не получили официальных объяснений и не знают, могут ли обжаловать происходящее. Одни спешно покидают страну, другие подают иски. Вузы, в свою очередь, утверждают, что у них нет доказательств, что аннулирование виз связано с политической активностью учащихся.

В соответствии с иммиграционными правилами, студент теряет легальный статус при ряде нарушений — от самовольного снижения учебной нагрузки до неразрешенного трудоустройства. Однако в данных случаях такие основания официально не указываются.

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