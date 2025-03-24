ТУРЦИЯ
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США и Турция сверят часы
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Вашингтон для переговоров с госсекретарем США Марко Рубио о снятии санкций CAATSA и координации позиций по Сирии, Украине и Газе
США и Турция сверят часы
Хакан Фидан / AA
24 марта 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит первый официальный визит в США при администрации Дональда Трампа 25-26 марта. В Вашингтоне он проведет переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио и другими официальными лицами.

Главным пунктом повестки дня станет устранение препятствий в сфере оборонных закупок. Ожидается, что Фидан подчеркнет необходимость начать работу по отмене санкций CAATSA, введенных против Турции. В рамках этого будет обсуждаться возможность возвращения Турции в программу истребителей F-35.

Борьба с терроризмом также займет важное место в переговорах. Фидан выразит поддержку Турции стабильности и территориальной целостности Сирии. Особое внимание будет уделено ликвидации террористических элементов PKK/YPG под эгидой SDG, а также укреплению сотрудничества в борьбе с такими террористическими организациями, как FETÖ. Министр подчеркнет необходимость координации в борьбе с террористической организацией ДАЕШ и безопасном управлении лагерями.

На встрече также будет обсуждаться расширение сотрудничества между Турцией и США по вопросу отмены санкций в отношении Сирии.

Фидан напомнит о дипломатических усилиях Турции, направленных на прекращение российско-украинского конфликта, и подчеркнет готовность страны содействовать установлению перемирия.

По вопросу Газы турецкий министр подчеркнет важность использования США своего влияния на Израиль для обеспечения постоянного прекращения огня и доставки гуманитарной помощи в регион.

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