ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Одессу отдадут России?
Президент США якобы обсуждает с Москвой передачу под российский контроль главного черноморского порта Украины
Одессу отдадут России?
Порт Одессы / Reuters
18 марта 2025 г.

В Киеве опасаются, что Дональд Трамп может передать России контроль над Одессой в рамках переговоров о прекращении войны. По данным The New York Times, Трамп всерьез рассматривает такую сделку, учитывая интересы Москвы к приобретению крупнейшего черноморского порта Украины. Газета отмечает, что ближайшее окружение Владимира Зеленского встревожено возможными уступками со стороны США.

NYT пишет, что предстоящий телефонный разговор Трампа и Владимира Путина, запланированный на 18 марта, схож с Ялтинской конференцией 1945 года, когда лидеры союзников определяли послевоенное устройство Европы. «Трамп ясно дал понять, что переговоры будут касаться того, какие территории и активы останутся у России после заключения перемирия», — отмечает газета.

Американский президент не стал раскрывать детали, но, по информации источников, обсуждаются не только территории, уже занятые российскими войсками, но и критически важные объекты, включая порт Одессы. Российские военные ни разу не смогли подойти к Одессе ни с суши, ни с моря. Однако военачальники разного уровня не раз подчеркивали, что Одесса остается главной целью российской военной кампании в Черном море.

Советник Трампа Майкл Уолтц заявил в эфире NBC, что переговоры будут «прагматичными», избегая обсуждения того, вознаграждается ли таким образом агрессия России. Однако администрация уже дала понять: Кремль сохранит Крым и, вероятно, удержит большую часть оккупированных земель.

При этом западные союзники Украины выражают сомнения в готовности идти на подобные уступки. Франция и Великобритания предложили разместить войска в Украине, но остается неясным, согласится ли на это Путин.

Дополнительные тревоги вызывает и решение Минюста США свернуть участие в международных расследованиях военных преступлений России, что выглядит как сигнал о возможных уступках Москве.  

Как отмечает в беседе с NYT профессор Тафтского университета Моника Даффи Тофт, «великие державы снова переделывают границы, как в 1945 году». Итоги этих переговоров могут повлиять не только на Украину, но и на будущие амбиции Китая в отношении Тайваня, подчеркивает газета.


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