28 апреля в Гааге Международный суд ООН начнет слушания о том, какие юридические обязательства несет Израиль в обеспечении гуманитарной помощи палестинцам в Газе и на оккупированном Западном берегу. Поводом стало обращение Генассамблеи ООН после решения Израиля фактически запретить деятельность БАПОР, являющегося основным поставщиком гуманитарной помощи в Газе. США, являющиеся ближайшим союзником Израиля, проголосовали против соответствующей резолюции.

Израиль более месяца назад полностью перекрыл поставки помощи в сектор Газа, где проживают свыше 2 млн человек, утверждая, что гуманитарные грузы захватываются ХАМАС. В ответ Управление ООН по гуманитарным вопросам заявило, что ситуация в Газе сейчас «вероятно, худшая» за все 18 месяцев войны, а глава БАПОР охарактеризовал блокаду помощи как «политически мотивированное голодание». Всемирная продовольственная программа ООН 25 апреля сообщила об исчерпании своих продовольственных запасов в Газе.

На предстоящих слушаниях, помимо десятков стран, свои заявления представят Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Африканский союз и сама ООН. Турция выступит 30 апреля, презентацию представит делегация МИД. Ожидается, что консультативное заключение суда будет вынесено в течение нескольких месяцев; оно будет носить рекомендательный характер, но обладать серьезным юридическим весом.

Международный суд ООН уже ранее осудил израильскую оккупацию палестинских территорий как незаконную, подчеркнув нарушение норм международного права и права палестинцев на самоопределение. В другом процессе, инициированном ЮАР, Израиль обвиняется в геноциде в ходе продолжающейся войны в Газе.