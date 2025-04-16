ПОЛИТИКА
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Тарифы против Китая вырастут до 245%
Белый дом угрожает Пекину запредельными пошлинами, если он не пойдет на уступки
Тарифы против Китая вырастут до 245%
Тарифы против Китая могут вырасти до 245% / Reuters
16 апреля 2025 г.

Тарифы США на все китайские товары могут вырасти с текущих 145% до рекордных 245%, предупредили в Белом доме. Новый виток санкций там объяснили «угрозой нацбезопасности» и якобы ответом на действия Пекина.

Во вторник администрация Дональда Трампа объявила о начале расследования по импорту критически важных минералов. Ранее Китай заморозил экспорт всех редкоземельных металлов в США, Японию и Германию. При этом КНР фактически остается монополистом на рынке редких металлов — она контролирует до 70% всех мировых запасов и практически всю инфраструктуру их экспорта.

Белый дом напомнил Пекину о действующей 125% пошлине и дополнительных 20% по линии борьбы с фентанилом. В совокупности это дает рекордные тарифы, которые могут вырасти до 245%, если Пекин не пойдет на уступки.

Под удар попадут китайские шприцы, литий-ионные аккумуляторы, шерстяные свитеры, электромобили и игрушки. Некоторые из этих товаров могут быть обложены налогами выше 245%. Речь идет о наложении сразу нескольких категорий пошлин — базовых, протекционистских, на сталь, алюминий, автомобили, а также ответных мер со стороны США.

Американский бизнес в шоке: в ряде случаев пошлины превышают цену самих товаров. Компании вынуждены пересматривать поставки, логистику и ценообразование.

«Теперь все зависит от Китая. Китаю нужна сделка с нами — не нам нужна сделка с ними», — заявил Трамп в сообщении, которое зачитала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «Китай хочет одного — американского потребителя», — добавил он.

Пекин в ответ обещает «сражаться до конца», но оставляет «дверь открытой» для переговоров. Одновременно председатель КНР Си Цзиньпин начал турне по странам Юго-Восточной Азии, чтобы убедить соседей занять сторону Китая в торговой войне. 

Между тем китайская экономика, несмотря на тарифное давление, демонстрирует устойчивость. Рост ВВП в первом квартале составил 5,4% — выше прогнозов. Эксперты объясняют это «фронт-загрузкой» — экспортом до повышения пошлин.

Однако аналитики предупреждают: последствия новой волны торговой войны Китай еще не почувствовал. Первые ощутимые результаты будут ближе к лету.


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