Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф выдвинул спорное предложение: Россия может сохранить часть украинских территорий в обмен на мир.

После встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 11 апреля Уиткофф сообщил изданию The Wall Street Journal (WSJ), что США готовы обсуждать передачу украинских территорий.

По его словам, российский президент по-прежнему зациклен на контроле над пятью оккупированными регионами — Крымом, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. Украина и Запад считают эти территории незаконно оккупированными и требуют вернуть их под контроль Киева.

Однако Уиткофф предположил, что Украина может отказаться от некоторых, особенно русскоязычных регионов, ради прекращения войны. О каких именно территориях идет речь, он не уточнил.

«Эти территории остаются ключевыми для любого мирного соглашения», — заявил спецпосланник, добавив, что Путин выразил заинтересованность в «постоянном мире». Уиткофф также подчеркнул, что такая сделка может изменить американо-российские отношения благодаря «значительным коммерческим возможностям».

Заявление вызвало резкую реакцию. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Уиткоффа в «продвижении российской дезинформации».

«Только украинцы имеют право решать судьбу украинской территории. Ни один иностранный чиновник не может диктовать, от каких частей нашей страны мы должны отказаться», — подчеркнул украинский лидер.

Американские дипломаты также выразили обеспокоенность. Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, по данным СМИ, призвали Трампа не идти на территориальные уступки Москве. Однако президент, как сообщается, поддерживает подход Уиткоффа, называя его шагом к «глобальному миру».

Тем временем Россия игнорирует поддержанный США 30-дневный план прекращения огня и продолжает наносить удары по украинской инфраструктуре. Критики обвиняют Уиткоффа в ретрансляции кремлевских тезисов и поддержке позиций Москвы. Все это привело к тому, что Украина не готова вести переговоры с Уиткоффом и призывает Трампа отозвать своего спецпосланника.



