ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Гарвард не уступил — администрация Трампа готовит санкции
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения финансирования Гарвардского университета на миллиард долларов из-за студенческих протестов в поддержку Палестины
Гарвард не уступил — администрация Трампа готовит санкции
Гарвард / Reuters
21 апреля 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить финансирование Гарвардского университета на сумму 1 млрд долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Причиной стала поддержка Палестины студентами университета. По данным издания, представители Белого дома направили в Гарвард письмо от президентской рабочей группы по борьбе с антисемитизмом с рядом официальных требований.

В Белом доме рассчитывали, что руководство университета согласится на их выполнение. Однако, по словам источников, реакция Гарварда вызвала резкое недовольство администрации, и обсуждается отмена финансирования, включая средства, направленные на медицинские исследования.

Изначально власти США намеревались действовать мягче, чем в отношении Колумбийского университета, который согласился выполнить условия Белого дома, чтобы сохранить 400 млн долларов федеральных субсидий.

Однако после того, как содержание письма стало известно широкой публике, давление на Гарвард усилилось.

По информации The New York Times, письмо от 11 апреля было отправлено в университет без согласования с руководством Белого дома. Некоторые чиновники считали его преждевременным, другие — вовсе нецелесообразным.

Ранее администрация Дональда Трампа уже пригрозила заморозить федеральное финансирование целого ряда университетов, включая Гарвард, в связи с кампаниями солидарности с Палестиной, а также политикой в сфере инклюзивности и равенства.

После начала расследования об использовании университетом более 8,7 млрд долларов, поступивших из различных фондов, Гарвард подал в суд и заявил, что не намерен выполнять требования властей.

Позднее Белый дом объявил о заморозке финансирования на сумму 2,2 млрд долларов, а также приостановке контрактов с университетом на 60 млн долларов.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us