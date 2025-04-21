Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить финансирование Гарвардского университета на сумму 1 млрд долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Причиной стала поддержка Палестины студентами университета. По данным издания, представители Белого дома направили в Гарвард письмо от президентской рабочей группы по борьбе с антисемитизмом с рядом официальных требований.

В Белом доме рассчитывали, что руководство университета согласится на их выполнение. Однако, по словам источников, реакция Гарварда вызвала резкое недовольство администрации, и обсуждается отмена финансирования, включая средства, направленные на медицинские исследования.

Изначально власти США намеревались действовать мягче, чем в отношении Колумбийского университета, который согласился выполнить условия Белого дома, чтобы сохранить 400 млн долларов федеральных субсидий.

Однако после того, как содержание письма стало известно широкой публике, давление на Гарвард усилилось.

По информации The New York Times, письмо от 11 апреля было отправлено в университет без согласования с руководством Белого дома. Некоторые чиновники считали его преждевременным, другие — вовсе нецелесообразным.

Ранее администрация Дональда Трампа уже пригрозила заморозить федеральное финансирование целого ряда университетов, включая Гарвард, в связи с кампаниями солидарности с Палестиной, а также политикой в сфере инклюзивности и равенства.

После начала расследования об использовании университетом более 8,7 млрд долларов, поступивших из различных фондов, Гарвард подал в суд и заявил, что не намерен выполнять требования властей.

Позднее Белый дом объявил о заморозке финансирования на сумму 2,2 млрд долларов, а также приостановке контрактов с университетом на 60 млн долларов.