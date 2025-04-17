Президент Дональд Трамп в своем сообщении на платформе TruthSocial заявил, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был «уже давно» понизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост.

По итогам заседания 18–19 марта ФРС сохранила учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. С декабря 2024 года она не менялась. До этого в течение трех заседаний подряд ставка была снижена суммарно на один процентный пункт.

Выступая после заседания, Пауэлл заявил, что ФРС не будет спешить с изменением денежно-кредитной политики. Он подчеркнул, что при сильной экономике и отсутствии устойчивого снижения инфляции до целевых 2% Федрезерв готов сохранять текущую политику дольше.

«ЕЦБ снизит ставку уже в седьмой раз. А Пауэлл из ФРС, который всегда ошибается, снова делает безалаберные заявления. Цены на нефть и продукты падают, США получают прибыль от пошлин. Пауэлл должен уйти», — написал Трамп.

Ранее, выступая в Экономическом клубе Чикаго, Пауэлл выразил обеспокоенность тем, что введенные президентом Трампом пошлины могут повлиять на уровень инфляции. Он отметил, что активный рост импорта в ожидании новых ограничений может скорректировать показатели ВВП за первый квартал. По его словам, рост экономики замедлился по сравнению с прошлым годом, несмотря на высокие продажи автомобилей.

ФРС объяснила решение сохранить ставку усиливающейся экономической неопределенностью. В обновленном прогнозе ожидается инфляция на уровне 2,7% к концу 2025 года (в декабре прогнозировалось 2,5%). На 2026 год ожидание составляет 2,2% (против 2,1%), на 2027 год — 2%.

Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам запланировано на 6–7 мая.