Украина расширяет тайную войну против России и готовит новые диверсии, пишет Washington Post (WP).

После масштабной атаки беспилотников по российским авиабазам в минувшие выходные Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) решели активизировать операции за пределами фронта. Операция «Паутина» по подрыву российских аэродромов стала результатом 18-месячной подготовки. Украинские спецслужбы теперь проводят диверсии, покушения и саботаж на объектах в России и других странах, что можно расценить как «‎грязную войну»‎, отмечает газета.

СБУ под руководством Василия Малюка провела серию скрытных атак, включая удары по Крымскому мосту. ГУР, которым руководит Кирилл Буданов, организовал нападения на базы российских наемников в Африке и сорвал поставки оружия в Россию из Южной Африки. Источники WP сообщают, что украинские агенты наблюдали за перемещением российских судов и пытались сорвать передачу вооружений. Некоторые операции отложили, но подготовка продолжается — Украина нацелилась на то, чтобы сорвать поставки оружия в РФ из других стран, отмечает издание.

СБУ и ГУР соперничают между собой, как ФБР и ЦРУ. Они проводят параллельные атаки — СБУ ударила по авиабазам, а ГУР — по военному лагерю у Владивостока. Украинские агенты скрытно перевозят дроны в Россию, атакуют объекты, связанные с войной, и сотрудничают с разведками европейских стран.

Союзники Киева не в восторге от этой тактики. Поведение спецслужб Украины вызывает особое раздражение у США, уточняет WP. Американские чиновники недовольны некоторыми действиями Киева, включая убийство Дарьи Дугиной в 2022 году. А Дональд Трамп, как отмечает газета, считает, что Владимир Зеленский своими действиями подталкивает мир к ядерной войне.

Однако Украину такие оценки не останавливают — «‎грязная война»‎ выходит за пределы фронта, чтобы усилить давление на Россию и вынудить ее согласиться на перемирие, заключает WP.





