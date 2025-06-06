Украина расширяет тайную войну против России и готовит новые диверсии, пишет Washington Post (WP).
После масштабной атаки беспилотников по российским авиабазам в минувшие выходные Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) решели активизировать операции за пределами фронта. Операция «Паутина» по подрыву российских аэродромов стала результатом 18-месячной подготовки. Украинские спецслужбы теперь проводят диверсии, покушения и саботаж на объектах в России и других странах, что можно расценить как «грязную войну», отмечает газета.
СБУ под руководством Василия Малюка провела серию скрытных атак, включая удары по Крымскому мосту. ГУР, которым руководит Кирилл Буданов, организовал нападения на базы российских наемников в Африке и сорвал поставки оружия в Россию из Южной Африки. Источники WP сообщают, что украинские агенты наблюдали за перемещением российских судов и пытались сорвать передачу вооружений. Некоторые операции отложили, но подготовка продолжается — Украина нацелилась на то, чтобы сорвать поставки оружия в РФ из других стран, отмечает издание.
СБУ и ГУР соперничают между собой, как ФБР и ЦРУ. Они проводят параллельные атаки — СБУ ударила по авиабазам, а ГУР — по военному лагерю у Владивостока. Украинские агенты скрытно перевозят дроны в Россию, атакуют объекты, связанные с войной, и сотрудничают с разведками европейских стран.
Союзники Киева не в восторге от этой тактики. Поведение спецслужб Украины вызывает особое раздражение у США, уточняет WP. Американские чиновники недовольны некоторыми действиями Киева, включая убийство Дарьи Дугиной в 2022 году. А Дональд Трамп, как отмечает газета, считает, что Владимир Зеленский своими действиями подталкивает мир к ядерной войне.
Однако Украину такие оценки не останавливают — «грязная война» выходит за пределы фронта, чтобы усилить давление на Россию и вынудить ее согласиться на перемирие, заключает WP.