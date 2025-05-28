Сирия и Израиль в последние недели провели прямые переговоры для предотвращения обострения у общей границы, сообщили пять анонимных источников Reuters. Эти встречи стали продолжением ранее подтвержденных закрытых переговоров и происходят после смены власти в Сирии: бывший лидер вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шара возглавил страну в декабре, когда режим Башара Асада в Дамаске был свержен.

Переговоры с сирийской стороны ведет Ахмад ад-Далати, губернатор приграничной провинции Кунейтра и бывший глава безопасности в Дераа и Сувейде. Кто представляет израильскую сторону, пока неизвестно, но два источника сообщили, что вопрос нормализации отношений пока не стоит — обсуждаются лишь общие политические рамки для снижения риска новых столкновений.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил в Эр-Рияде о снятии всех американских санкций с Сирии. «Я хочу дать им шанс на великое будущее», — сказал он, отметив, что новое правительство Сирии должно показать, что не стремится к военным действиям. Впервые США начали санкционное давление против Дамаска еще в 1979, когда у власти был отец Башара Асада — Хафез; с тех пор меры Вашингтона лишь ужесточались.

Публичная позиция аш-Шары по Израилю сводится к возвращению к условиям соглашения 1974 года о буферной зоне в Голанских высотах. Он также заявлял, что Сирия «не станет угрозой для соседей».

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил Конгрессу, что Вашингтон видит «критическую возможность» в этих переговорах. «Они утверждают, что это национальный проект, а не плацдарм для революции», — подчеркнул он.