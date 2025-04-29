Согласно опросу Reuters, в апреле деловая активность в китайской промышленности, скорее всего, снова сократилась: медианный прогноз индекса PMI составил 49,8 пункта против 50,5 в марте. Спад происходит на фоне действия новых 145%-ных тарифов США, которые Дональд Трамп ввел в рамках пакета «День освобождения», направленного исключительно против Китая.

PMI (Purchasing Managers’ Index) — индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторах экономики. Его рассчитывают на основе опросов менеджеров, отвечающих за закупки в компаниях. Если значение выше 50 — значит, производство и заказы растут; если ниже — экономика слабеет.

В марте китайские производители форсировали экспорт, чтобы успеть до вступления тарифов в силу, но теперь эта возможность исчерпана. Вашингтон ударил в момент, когда экономика КНР и без того сталкивается с дефляцией, замедлением роста доходов и затяжным кризисом в строительстве.

Власти КНР активизируют меры поддержки: в ближайшие месяцы Пекин планирует новые фискальные и монетарные стимулы, а Госкомитет по развитию и реформам (NDRC) уже пообещал анонсировать второй пакет антикризисных мер во II квартале.

Несмотря на ухудшение прогноза от МВФ, Goldman Sachs и UBS, китайское руководство пока не отказывается от цели роста на уровне 5% в 2025 году. Однако и официальный, и частный PMI, по оценкам аналитиков, опустятся ниже пороговой отметки в 50 пунктов. Публикация апрельских данных ожидается 30 апреля.