ТУРЦИЯ
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Израилю не позволят изменить статус Храмовой горы
Министр иностранных дел Турции выступил против планов аннексии Западного берега и призвал к сохранению исторического статус-кво священных мест
Израилю не позволят изменить статус Храмовой горы
Хакан Фидан / AA
8 марта 2025 г.

Мы не можем позволить Израилю изменить исторический и политический статус-кво в Харам аш-Шариф (Храмовой горе). С подобным заявление выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде, Саудовская Аравия. По его словам, необходимо также пресечь призывы израильских экстремистов к аннексии Западного берега.

Фидан подчеркнул, что мусульмане сталкиваются с многочисленными несправедливостями, а палестинцы продолжают страдать. «История будет судить нас по нашим действиям. Мы должны действовать сообща, чтобы оказать большую поддержку нашим палестинским братьям», — отметил министр.

Турецкий дипломат выделил три ключевых направления действий: сохранение палестинской и мусульманской идентичности Палестины, отправка миру решительного сигнала о принадлежности Газы палестинцам и приложение всех усилий для установления мира.

«Планы по вытеснению палестинцев и захвату их земель абсолютно неприемлемы. Те, кто желает изгнания палестинцев и захвата Газы, не должны забывать, что именно оккупация палестинских земель Израилем привела нас к сегодняшней ситуации», — заявил Фидан.

Министр также выразил удовлетворение возвращением Сирии в Организацию исламского сотрудничества и подчеркнул важность обеспечения стабильности на основе полного контроля центрального правительства и территориальной целостности страны.

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