ПОЛИТИКА
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«Провокация»: в Гренландии раскритиковали визит делегации США
Делегация США посетит Гренландию на фоне заявлений президента Дональда Трампа о возможной аннексии острова и резкой критики со стороны Копенгагена и Нуука
«Провокация»: в Гренландии раскритиковали визит делегации США
Протест в Гренландии против планов Трампа / Reuters
24 марта 2025 г.

Американская делегация во главе с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем посетит Гренландию на этой неделе. В состав группы также войдут министр энергетики Крис Райт и супруга вице-президента США Уша Вэнс. Как сообщили в Белом доме, цель визита — укрепление партнерства и развитие экономического сотрудничества.

Однако поездка проходит на фоне острого недовольства в Дании и Гренландии. Поводом стали неоднократные заявления Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии или установлении контроля США над островом. Сам Трамп 13 марта в беседе с генсеком НАТО Марком Рютте прямо заявил: «Я думаю, что аннексия Гренландии произойдет».

Остров, являющийся самоуправляемой территорией в составе Датского королевства, уже пережил волну протестов. Премьер-министр автономии Муте Эгеде назвал визит США «провокацией». Глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что готова к сотрудничеству с США только при уважении суверенитета.

Белый дом утверждает, что «уважает самоопределение Гренландии», однако из слов американских официальных лиц следует иное. Вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News обвинил Данию в неэффективном управлении и заявил, что «если в интересах США будет увеличить свое территориальное присутствие — президент Трамп этого добьется».

В программе визита — осмотр достопримечательностей, гонки упряжек и визит на военно-космическую базу Питуффик. Именно этот объект в США считают стратегически важным в условиях соперничества с Китаем и Россией.

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