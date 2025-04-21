ПОЛИТИКА
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Дуров отверг идею доступа к сообщениям пользователей
Павел Дуров заявил, что Telegram покинет рынок, если власти потребуют внедрения бэкдоров, угрожающих конфиденциальности пользователей
Дуров отверг идею доступа к сообщениям пользователей
Основатель Telegram Павел Дуров / Reuters
21 апреля 2025 г.

Основатель Telegram Павел Дуров выступил против предложений французских властей об обязательном внедрении бэкдоров в мессенджерах. Он предупредил, что Telegram скорее уйдет с рынка, чем пойдет на подрыв шифрования и нарушение прав человека.

Французские сенаторы ранее одобрили законопроект по борьбе с наркотиками, включающий требование об установке бэкдоров. Однако Национальное собрание отклонило его.

«Если бы этот закон вступил в силу, Франция стала бы первой страной в мире, лишившей своих граждан права на неприкосновенность частной жизни», — отметил Дуров.

Он подчеркнул, что бэкдоры не могут быть безопасными: «Технически невозможно гарантировать, что доступ будет только у полиции. Эти уязвимости могут использовать хакеры и иностранные агенты. В результате риску подвергаются сообщения всех пользователей, даже законопослушных».

По словам Дурова, за 12 лет существования Telegram не раскрыл ни одного байта личной переписки. Согласно законам ЕС, компания может предоставить по решению суда только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых, но не содержание сообщений.

В августе 2024 года Павел Дуров был задержан во Франции. Ему предъявили обвинения, включая соучастие в распространении наркотиков и отказ предоставлять информацию правоохранителям.

После этого Telegram обновил свою политику конфиденциальности. Теперь компания может выдавать данные не только по делам о терроризме, но и в отношении пользователей, вовлеченных в иную преступную деятельность, нарушающую условия использования платформы.

В марте 2025 года французские власти разрешили Дурову вернуться в Дубай.

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