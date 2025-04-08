Сотрудники Департамента эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, отслеживают внутренние сообщения как минимум одного федерального агентства США с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, система мониторинга ищет признаки нелояльности к президенту США Дональду Трампу и самому Маску, который является советником главы государства и назначен руководителем DOGE.

Источники Reuters также заявили, что сотрудники DOGE используют для внутренней переписки мессенджер Signal с функцией автоудаления сообщений. Это, по мнению экспертов, может нарушать федеральные правила хранения служебной переписки.

Использование ИИ и исчезающих сообщений в Signal вызывает опасения у специалистов по кибербезопасности. Они считают, что администрация может использовать собранные данные для давления и политических преследований.

Reuters сообщает, что в Агентстве по охране окружающей среды представителей Трампа предупредили о внедрении ИИ-алгоритмов, отслеживающих сообщения сотрудников, критикующих президента или DOGE.

Илон Маск возглавил DOGE после вступления Трампа в должность 47-го президента США. Новый департамент призван повысить эффективность работы правительства и, в частности, упростить увольнение чиновников.

По подсчетам CNN, за первые три месяца работы DOGE из федеральных структур уволены более 121 тыс. сотрудников. Ожидается, что департамент прекратит существование через полтора года.