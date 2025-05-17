Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Саудовскую Аравию 18 мая 2025 года для участия во втором заседании Турецко-саудовского координационного совета в Эр-Рияде. Встреча пройдет под сопредседательством Фидана и министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана.

Это будет третий визит Фидана в королевство за последний год. Предыдущая рабочая поездка состоялась 28-29 января 2025 года. В свою очередь принц Фейсал посещал Турцию 11-12 апреля 2025 года для участия в совместном заседании Контактной группы по Газе Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Анталье.

Ожидается, что на встрече Фидан подчеркнет несколько ключевых моментов:

- Удовлетворение быстро развивающимся сотрудничеством между двумя странами во всех областях;

- Стремление Турции дальше увеличивать объем торговли с Саудовской Аравией;

- Вклад стратегического диалога двух стран в региональный мир и стабильность;

- Важность солидарности перед вызовами, стоящими перед исламским миром, особенно в рамках ОИС;

- Приоритетность установления постоянного перемирия в Газе и начала работ по восстановлению;

- Выгоды от санкций;

- Стимулирующий эффект, который оказывает на международное сообщество солидарность Турции и Саудовской Аравии по сирийскому вопросу;

- Необходимость прекращения дестабилизирующих атак Израиля на Сирию.

Объем торговли между Турцией и Саудовской Аравией в 2024 году составил около 8 млрд долларов США. Страны продолжают тесное сотрудничество и диалог по региональным вопросам, включая работу в рамках Контактной группы по Газе ОИС-ЛАГ.

Турецко-саудовский координационный совет — это механизм сотрудничества и консультаций, созданный в 2016 году под председательством министров иностранных дел для комплексного институционального наблюдения за отношениями между двумя странами. Первое заседание Совета состоялось 7-8 февраля 2017 года в Анкаре.

В рамках Совета действуют пять подкомитетов с участием соответствующих ведомств обеих стран: «Дипломатический и политический комитет», «Военный и комитет безопасности», «Комитет по культуре, спорту, СМИ и туризму», «Комитет по социальному развитию, здравоохранению и образованию» и «Комитет по торговле, промышленности, инвестициям, инфраструктуре и энергетике».

На предстоящей встрече в Эр-Рияде ожидается всесторонний обзор хода двусторонних отношений, обсуждение шагов для дальнейшего укрепления сотрудничества и оценка работы вышеупомянутых комитетов.