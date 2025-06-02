ПОЛИТИКА
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Ночь хаоса в Париже
Во Франции после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов произошли массовые беспорядки, задержаны более 500 человек, двое погибли
Ночь хаоса в Париже
Массовые беспорядки во Франции / Reuters
2 июня 2025 г.

В ночь на понедельник, 2 июня, во Франции произошли массовые беспорядки после победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

По словам главы парижской полиции Лорана Нуньеса, были задержаны 323 человека. Он заявил, что «большинство из них все еще находятся под стражей».

«Это очень большое число, и оно абсолютно беспрецедентно», — цитирует его телеканал BFMTV.

Из них 79 человек задержали в ночь на понедельник. Несколько арестов также произошли вечером воскресенья после церемонии на стадионе «Парк де Пренс».

Людей задерживали за ношение запрещенного оружия, использование пиротехники, нападения на сотрудников полиции, оскорбления и нарушение общественного порядка.

Беспорядки произошли и на Елисейских полях.

По данным МВД Франции, в общей сложности были задержаны 559 человек. Также подтверждена гибель двух человек.

ПСЖ впервые в своей истории победил в финале Лиги чемпионов. Матч против миланского «Интера» прошел в Мюнхене.

Финал на большом экране в Париже смотрели около 48 тыс. человек. Просмотр организовали на домашнем стадионе ПСЖ — «Парк де Пренс».

После окончания матча начались столкновения между болельщиками и полицией.

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