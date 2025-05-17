ТУРЦИЯ
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Турция продолжает путь к энергетической независимости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии нового месторождения природного газа в Черном море объемом 75 млрд кубометров
Турция продолжает путь к энергетической независимости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
17 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что работы на скважине Гёктепе-3, расположенной в Черном море, завершились 13 мая после 49-дневного бурения. Скважина была пробурена судном седьмого поколения «Абдюльхамид Хан» на глубине 2154 метров от уровня моря. Общая глубина бурения составила 3500 метров.

По словам Эрдогана, в результате бурения и проведенных исследований был сделан новое газовое открытие: «По итогам скрупулезной работы в районе скважины Гёктепе-3 мы обнаружили 75 млрд кубометров природного газа».

Президент подчеркнул, что этот объем способен покрыть потребности турецких домохозяйств в течение примерно трех с половиной лет. Экономическая оценка находки — 30 млрд долларов.

Он также отметил, что за все время Турция провела 11 бурений в Средиземном море и 38 — в Черном.

«Скважина Гёктепе-3 открывает новую страницу. Мы будем использовать ту же плавучую платформу, что и при разработке месторождения Сакарья. Вклад этой зоны будет значительно больше, чем текущая цифра», — добавил он.

По словам президента, первая фаза проекта «Сакарья» уже завершена: «На сегодня мы добываем 9,5 млн кубометров газа в сутки и обеспечиваем 4 млн домов. В 2026 году начнется вторая фаза — объемы удвоятся. В 2028 году — увеличатся в 4 раза».

Президент подчеркнул, что Турция продолжит целенаправленную работу как внутри страны, так и за ее пределами: «Сегодня наши буровые суда работают даже у берегов Сомали».

Турецкий лидер также напомнил о роли атомной энергетики, подчеркнув, что Турция твердо движется к энергетической независимости. «Несмотря на сопротивление так называемых экологов и пятой колонны, мы с проектом АЭС «Аккую» вывели нашу страну на другой уровень», — заявил Эрдоган.

В завершение Эрдоган заявил: «Мы будем двигаться к полной энергетической независимости без остановок, несмотря на критику и препятствия. Каждый шаг приближает нас к целям Века Турции. Пусть это открытие принесет благо нашему народу».

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