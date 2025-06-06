Большинство россиян — 80% — поддерживают идею восстановления отношений со странами Запада. Это рекордный показатель за все время наблюдений и на 28 процентных пунктов выше, чем год назад, сообщает «Левада-центр». Лишь 14% считают улучшение отношений ненужным — это минимальный уровень с 2015 года.

Несмотря на высокий запрос на диалог, только 25% верят в возможность по-настоящему дружественных отношений с Западом. Среди них преобладают молодежь (до 24 лет), женщины и те, кто получает информацию через YouTube.

Напротив, мнение о неизбежности недоверия между Россией и Западом чаще высказывают мужчины и пожилые респонденты.

Примечательно также, что впервые за два десятилетия США перестали быть главной «враждебной страной» в глазах россиян. Теперь на первом месте Германия (55%), за ней следуют Великобритания (49%) и Украина (43%). США опустились на четвертую строчку с 40% — это падение на 36 пунктов с мая 2024 года.

Отношение к США также заметно смягчилось: 37% опрошенных заявили о симпатии, против 18% год назад. Особенно положительно настроены молодые россияне, москвичи и те, кто бывал в Европе.

Неожиданным стало резкое усиление образа КНДР как союзника России. В 2023 году Северную Корею упоминали не более 5% респондентов, теперь — уже 30%. Она уступает только Беларуси (80%), Китаю (64%), Казахстану (36%) и Индии (32%).

Опрос проводился 22–28 мая 2025 года среди 1613 человек в 50 регионах России методом личных интервью.