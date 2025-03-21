Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль может аннексировать новые территории в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников.

«Я приказал армии захватывать больше территорий в Газе. Чем дольше ХАМАС отказывается отпускать заложников, тем больше территории он потеряет — и эти земли будут аннексированы Израилем», — говорится в его заявлении.

Кац также пригрозил расширением буферных зон и возможной постоянной оккупацией Газы для защиты израильского населения и солдат.

С начала возобновления ударов по Газе во вторник погибли 504 человека, сообщил гражданский оборонный комитет Газы. Это один из самых высоких показателей с начала конфликта в октябре 2023 года.

Израильские силы расширяют наземную операцию, включая район Шабура в южной части Газы, а также перекрыли основную северо-южную дорогу.

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий: «Немыслимо продолжать военные действия, когда ещё не выполнена священная миссия — возвращение заложников».

На фоне этого в Иерусалиме проходят массовые протесты против действий правительства. Участники обвиняют Биньямина Нетаньяху в том, что он пренебрегает безопасностью заложников ради продолжения наступления.

Из 251 человека, захваченного ХАМАС в октябре, 58 остаются в плену, по данным армии, 34 из них считаются погибшими.

Израиль отказался от переговоров о втором этапе перемирия, настаивая на возвращении всех заложников в рамках продленного первого этапа, что ХАМАС расценил как попытку пересмотра ранее достигнутой договоренности.

Кац добавил, что Израиль использует не только военное, но и гражданское давление на ХАМАС, включая идею переселения палестинцев в арабские страны и превращения Газы в средиземноморский курорт, предложенную администрацией Дональда Трампа.

Белый дом подтвердил поддержку действий Израиля. Пресс-секретарь Каролин Левитт заявила, что президент Трамп «полностью поддерживает» возобновление израильской операции в Газе.

В ответ ХАМАС выпустил ракеты по Тель-Авиву — одна была перехвачена, две упали в незаселённой местности. Это первая военная реакция группировки на рост числа жертв среди мирных жителей.