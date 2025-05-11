Британское правительство в воскресенье анонсировало радикальный пересмотр иммиграционной политики, назвав прежнюю систему «провалом рыночного эксперимента». Согласно планам, визы для квалифицированных работников отныне будут выдаваться лишь для должностей, требующих высшего образования, а бизнесу придется активнее вкладываться в подготовку местных кадров.

Премьер-министр Кир Стармер оказался под давлением после успеха правой антимиграционной партии Reform UK Найджела Фаража на недавних местных выборах. Власти намерены сократить миграцию и представить соответствующий белый документ уже в понедельник.

По новой схеме, низкоквалифицированные рабочие смогут получить визу лишь при условии, что их профессия признана критически важной для промышленной стратегии страны. Работодатели же обязаны будут увеличить объем обучения и переквалификации британцев. Визовая поддержка для сотрудников сферы ухода из-за рубежа будет полностью прекращена.

Министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что новая политика — это ответ на «неудачный эксперимент с заменой свободного перемещения свободным рынком» после Brexit. «Мы восстанавливаем порядок и контроль над системой иммиграции», — подчеркнула она.

Хотя выход Великобритании из ЕС привел к снижению потока мигрантов из Европы, последующее смягчение правил въезда, а также прибытие людей из Украины и Гонконга по гуманитарным программам, вызвали рост миграции до рекордных 906 тыс. человек за год до июня 2023-го. В 2019 году эта цифра составляла 184 тыс.

Власти рассчитывают, что закрытие программ для низкоквалифицированных рабочих и запрет на вербовку персонала в уходовую сферу за рубежом позволит сократить количество виз до 50 тыс. в этом году.

Британский бизнес уже выразил обеспокоенность. Генеральный директор Конфедерации британской промышленности Рейн Ньютон-Смит поддержала усиление обучения местных работников, но признала: «В некоторых случаях бизнес сталкивается с острым дефицитом кадров, и тогда иммиграция становится необходимой мерой».