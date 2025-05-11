ПОЛИТИКА
2 мин чтения
«Своих наобучаем»
Великобритания закручивает гайки в иммиграционной политике: теперь в страну пустят работать только с высшим образованием, а всему остальному местных пусть обучает сам бизнес
«Своих наобучаем»
/ Reuters
11 мая 2025 г.

Британское правительство в воскресенье анонсировало радикальный пересмотр иммиграционной политики, назвав прежнюю систему «провалом рыночного эксперимента». Согласно планам, визы для квалифицированных работников отныне будут выдаваться лишь для должностей, требующих высшего образования, а бизнесу придется активнее вкладываться в подготовку местных кадров.

Премьер-министр Кир Стармер оказался под давлением после успеха правой антимиграционной партии Reform UK Найджела Фаража на недавних местных выборах. Власти намерены сократить миграцию и представить соответствующий белый документ уже в понедельник.

По новой схеме, низкоквалифицированные рабочие смогут получить визу лишь при условии, что их профессия признана критически важной для промышленной стратегии страны. Работодатели же обязаны будут увеличить объем обучения и переквалификации британцев. Визовая поддержка для сотрудников сферы ухода из-за рубежа будет полностью прекращена.

Министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что новая политика — это ответ на «неудачный эксперимент с заменой свободного перемещения свободным рынком» после Brexit. «Мы восстанавливаем порядок и контроль над системой иммиграции», — подчеркнула она.

Хотя выход Великобритании из ЕС привел к снижению потока мигрантов из Европы, последующее смягчение правил въезда, а также прибытие людей из Украины и Гонконга по гуманитарным программам, вызвали рост миграции до рекордных 906 тыс. человек за год до июня 2023-го. В 2019 году эта цифра составляла 184 тыс.

Власти рассчитывают, что закрытие программ для низкоквалифицированных рабочих и запрет на вербовку персонала в уходовую сферу за рубежом позволит сократить количество виз до 50 тыс. в этом году.

Британский бизнес уже выразил обеспокоенность. Генеральный директор Конфедерации британской промышленности Рейн Ньютон-Смит поддержала усиление обучения местных работников, но признала: «В некоторых случаях бизнес сталкивается с острым дефицитом кадров, и тогда иммиграция становится необходимой мерой».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us