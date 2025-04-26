ПОЛИТИКА
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Мощный взрыв на юге Ирана
В результате мощного взрыва в порту Шахид Раджаи на юге Ирана пострадали более 400 человек, сообщили местные власти
Мощный взрыв на юге Ирана
Мощный взрыв в районе южного порта Шахид Раджаи / скриншот видео
26 апреля 2025 г.

В субботу в районе южного порта Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас провинции Хормузган произошел мощный взрыв, сообщает иранское государственное телевидение со ссылкой на местные экстренные службы.

Генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Хормузган Мехрдад Хасанзаде уточнил, что причиной взрыва стало возгорание топливного резервуара.

По данным агентства Tasnim, резервуар взорвался по неизвестной причине, после чего в район происшествия были направлены группы быстрого реагирования.

По информации местных властей, взрывная волна была настолько сильной, что полностью разрушила одно из офисных зданий и повредила множество транспортных средств в порту. Стекла в окнах близлежащих домов оказались выбиты. Несколько сотрудников порта получили ранения, десятки пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

По данным экстренных служб, в результате взрыва пострадали 406 человек. Данных о погибших на данный момент нет.

Причины возгорания резервуара пока официально не установлены. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел после обеда, вызвав панику среди находившихся на территории работников.

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