ПОЛИТИКА
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Депортации Трампа приостановлены
Трамп пытался выслать венесуэльских мигрантов без суда по закону XVIII века — Верховный суд заблокировал решение
Депортации Трампа приостановлены
/ Reuters
20 апреля 2025 г.

Верховный суд США в субботу поздно вечером заблокировал использование президентом Дональдом Трампом малозаметного закона 1798 года для депортации мигрантов из Венесуэлы без судебного разбирательства.

Решение касается применения «Акта о враждебных иностранцах», который в последний раз использовался во время Второй мировой войны для интернирования японско-американских граждан. Трамп использовал этот закон в марте для отправки мигрантов в тюрьму в Сальвадоре, где содержатся тысячи преступников.

Суд постановил, что власти не могут депортировать ни одного из задержанных до нового указания. Поводом стало намерение депортировать новую группу мигрантов уже в ночь на субботу.

Трамп утверждает, что таким образом борется с венесуэльскими преступными группировками, признанными террористическими. Но оппозиция обвиняет его в нарушении конституции и стремлении к авторитарному управлению.

Американский союз гражданских свобод, инициировавший иск, приветствовал решение. Адвокат Ли Гелернт заявил: «Эти люди могли бы навсегда оказаться в ужасной иностранной тюрьме без шанса на суд».

Минюст в ответ подал ходатайство в Верховный суд с просьбой разрешить депортации в рамках других законов, даже если использование акта будет признано недопустимым.

Трамп выиграл выборы, обещая бороться с мигрантской преступностью. Он отправил войска на границу с Мексикой, ввел пошлины против Мексики и Канады, признал банды вроде MS-13 террористическими организациями.

Мигрантов начали депортировать без суда по обвинениям в причастности к бандам, зачастую на основании наличия татуировок. Так, житель Мэриленда Килмар Абрего Гарсия был отправлен в тюрьму в Сальвадоре, пока администрация не признала «административную ошибку».

Хотя суд постановил вернуть его обратно, Трамп продолжает утверждать, что он террорист. В соцсетях даже появилось фото с якобы татуировкой «MS-13» на его руке — но как выяснилось, подделанное.

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