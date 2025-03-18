Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своем заявлении в социальных сетях подчеркнул, что Израиль вновь продемонстрировал всему миру, что его цель — лишь кровь, война и оккупация. Он отметил, что израильская сторона регулярно нарушает соглашение о перемирии и продолжает политику этнических чисток.

Алтун подчеркнул, что Израиль последовательно игнорирует нормы международного права и принципы человеческого достоинства.

«Хотя западные СМИ представляют израильские атаки как «неожиданность», для нас в этом нет ничего удивительного. Эти нападения полностью соответствуют израильской политике геноцида», — заявил Алтун.

Он отметил, что «цивилизованный мир» продолжает молча наблюдать за массовыми убийствами десятков тысяч людей, делая вид, что шокирован новой волной атак.

Алтун осудил финансовую поддержку Израиля со стороны западных стран, назвав это позором.

«Финансовая помощь Тель-Авиву на фоне его преступлений является вопиющим явлением. Неспособность этих стран занять моральную позицию в отношении действий Израиля перечеркивает все их слова о правах человека и демократии. Бездействие Запада в вопросе санкций против Израиля уже перешло границы здравого смысла и вызывает ужас», — заявил он.

Алтун подчеркнул, что палестинцы всегда демонстрировали стойкость в борьбе против колониального угнетения.

«Их дух сопротивления никогда не будет сломлен. Палестинцы никогда не покорятся угнетателям, и правительство Израиля прекрасно это понимает. Оно обречено на бессилие перед таким сопротивлением», — отметил он.

Выразив решительное осуждение последних атак Израиля против палестинцев, Алтун добавил: «Я приветствую наших палестинских братьев и сестер, которые мужественно сопротивляются всем трудностям. Пусть они знают, что их стойкость перед лицом жестоких убийств, совершаемых этим слабым, трусливым и неуверенным в себе оккупационным режимом, вдохновляет миллионы людей по всему миру».

Алтун подчеркнул, что израильские военные преступления должны быть остановлены общей волей человечества.

«Так называемый «цивилизованный мир» должен одуматься, привлечь израильский режим к ответственности и добиваться реализации решения о двух государствах, чтобы остановить этот ужас», — заявил он.

Завершая свое заявление, Алтун подчеркнул, что Турция останется на стороне палестинского народа.

«Мы никогда не отступим перед тиранией, репрессиями и оккупацией. Палестина рано или поздно обретет свободу», — заявил он.