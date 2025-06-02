Глобальная репутация США, как с точки зрения доверия инвесторов, так и с точки зрения политического авторитета, заметно пострадала. Восприятие США во всем мире сильно ухудшилось — потребители начинают избегать продукции и компаний, связанных с Америкой, говорится в исследовании Morning Consult.

Параллельно с этим общемировое доверие к Китаю растет, несмотря на скандалы с притеснением уйгуров и воинственную риторику вокруг Тайваня.

По состоянию на конец мая, Китай имел положительный чистый рейтинг благосклонности в +8,8, тогда как США — отрицательный: -1,5. Для сравнения: еще в январе 2024 года США имели рейтинг выше +20, а Китай был в минусовой зоне. Ситуация кардинально изменилась именно после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Чистый рейтинг — это разница между долей респондентов с положительным и отрицательным мнением о стране. Morning Consult опросил взрослых жителей 41 страны, включая Канаду, Францию, Японию, Россию и Великобританию.

«С января 2025 года подавляющее большинство стран одновременно фиксируют ухудшение отношения к США и улучшение к Китаю», — говорится в исследовании. «Заметное улучшение образа США произошло лишь в России, и то ненадолго».

Падение авторитета США отражается не только на восприятии страны, но и на конкретных экономических показателях — это приводит к снижению турпотока, падению доллара и уменьшению привлекательности американских активов.

Как отмечает Politico, также опубликовавшее в начале мая рейтинги доверия странам мира, худшую репутацию среди всех стран, включенных в исследование, получил Израиль — особенно в странах Ближнего Востока и Южной Азии. Даже в традиционно дружественных европейских странах, таких как Германия, популярность Израиля резко упала, что отражает растущее недовольство действиями его правительства в Газе и на Западном берегу.



