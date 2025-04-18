ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Израиле предложили «открыть врата ада» и переселить палестинцев
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал реализовать план «добровольного переселения» палестинцев из Газы, сославшись на позицию президента США Дональда Трампа
В Израиле предложили «открыть врата ада» и переселить палестинцев
Бецалель Смотрич / Reuters
18 апреля 2025 г.

Ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен рассмотреть реализацию плана «добровольного переселения» палестинцев из сектора Газа. Свое заявление он сделал на фоне отказа ХАМАС от частичного перемирия и требования о полном прекращении огня.

«Мы не прекратим боевые действия, пока не достигнем всех целей войны», — написал Смотрич в соцсети X. Он подчеркнул, что операция не завершится, пока движение ХАМАС не будет уничтожено, а все израильские пленные не будут освобождены.

Ссылаясь на слова президента США Дональда Трампа, израильский министр призвал «открыть врата ада для ХАМАС» и предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху реализовать идею депортации палестинцев, представляемую как «добровольная миграция».

Газета Yedioth Ahronoth сообщает, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир также поддержал эту идею, заявив, что у Израиля сейчас есть шанс «реализовать свои мечты», если будет принято соответствующее решение главой правительства.

Тем временем движение ХАМАС заявило, что готово освободить всех израильских пленных в обмен на полное прекращение войны и вывод израильских войск из сектора Газа.

Лидер движения в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что Израиль нарушил обязательства по перемирию от 19 января, возобновил атаки и отказался от ранее согласованных условий.

По его словам, Израиль представил новое предложение, в котором нет ни прекращения огня, ни вывода войск. ХАМАС отверг такой вариант и подтвердил готовность вести переговоры только на условиях полного прекращения огня.

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