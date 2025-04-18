Ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен рассмотреть реализацию плана «добровольного переселения» палестинцев из сектора Газа. Свое заявление он сделал на фоне отказа ХАМАС от частичного перемирия и требования о полном прекращении огня.

«Мы не прекратим боевые действия, пока не достигнем всех целей войны», — написал Смотрич в соцсети X. Он подчеркнул, что операция не завершится, пока движение ХАМАС не будет уничтожено, а все израильские пленные не будут освобождены.

Ссылаясь на слова президента США Дональда Трампа, израильский министр призвал «открыть врата ада для ХАМАС» и предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху реализовать идею депортации палестинцев, представляемую как «добровольная миграция».

Газета Yedioth Ahronoth сообщает, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир также поддержал эту идею, заявив, что у Израиля сейчас есть шанс «реализовать свои мечты», если будет принято соответствующее решение главой правительства.

Тем временем движение ХАМАС заявило, что готово освободить всех израильских пленных в обмен на полное прекращение войны и вывод израильских войск из сектора Газа.

Лидер движения в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что Израиль нарушил обязательства по перемирию от 19 января, возобновил атаки и отказался от ранее согласованных условий.

По его словам, Израиль представил новое предложение, в котором нет ни прекращения огня, ни вывода войск. ХАМАС отверг такой вариант и подтвердил готовность вести переговоры только на условиях полного прекращения огня.