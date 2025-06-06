Президент США Дональд Трамп и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 5 июня резко столкнулись в социальных сетях. Поводом стал спор вокруг законопроекта республиканцев и отмены субсидий на электромобили.

Конфликт начался после того, как Трамп на пресс-конференции в Белом доме раскритиковал Маска. Он обвинил бизнесмена в нападках на республиканский законопроект о продлении налоговых льгот и бюджете.

«Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен», — сказал Трамп. Он добавил, что Маск «раздражен, потому что мы убрали стимулы для электромобильной отрасли — а это миллиарды долларов». По словам президента, глава Tesla с самого начала знал все детали документа.

Маск ответил постом в соцсети X. Он заявил, что ничего не знал об отмене льгот, и назвал слова Трампа ложью. Также он подчеркнул, что именно благодаря его поддержке Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над палатой представителей.

«Такая неблагодарность», — написал он.

В ответ в соцсети Truth Social Трамп намекнул на прекращение субсидий для компаний Маска.

«Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» — написал президент. Он также добавил, что Маск «просто сошел с ума», когда его попросили уйти из правительства.

Маск в ответ заявил, что «время сбросить настоящую бомбу». Он написал, что Трамп фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна» — документах финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Маск предположил, что именно поэтому файлы не были опубликованы. Доказательств он не привел.

После этого он объявил, что SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Сейчас это единственный американский корабль, с помощью которого NASA доставляет астронавтов на МКС без использования российских «Союзов».

«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — написал Маск. Он также потребовал объявить Трампу импичмент и заменить его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

На фоне перепалки акции Tesla упали более чем на 15% за три часа. Затем они немного выросли, но позже снова начали снижаться.

Во время предвыборной кампании Маск был одним из крупнейших доноров Трампа. После победы республиканца он стал главой Департамента эффективности правительства (DOGE), который должен был сокращать бюджетные расходы. В том числе — через увольнение неэффективных чиновников.

Медиа называли Маска «главным неизбранным лидером в мире» и писали, что он стал вторым по влиянию человеком в Белом доме. Однако его деятельность на посту главы DOGE вызвала волну критики. Отношения с Трампом охладились.

С апреля они почти не упоминали друг друга в соцсетях. А 30 мая Маск покинул пост главы DOGE. Официально причиной стало ограничение по времени: должность специального государственного служащего нельзя занимать более 130 дней в году.

В тот же день Трамп и Маск провели совместную пресс-конференцию. Тогда они говорили о друг друге в положительном ключе.