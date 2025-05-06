ПОЛИТИКА
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Израиль полностью уничтожил крупнейший порт в Йемене
Йеменский порт Ходейда был «полностью выведен из строя» после ночной бомбардировки. Израиль заявил, что это месть за упавшую возле аэропорта ракету
Израиль полностью уничтожил крупнейший порт в Йемене
/ Reuters
6 мая 2025 г.

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и его окрестностям в Йемене — спустя сутки после того, как проиранская группировка хуситов выпустила ракету по территории Израиля, попав в район международного аэропорта Бен-Гурион.

Израильские военные заявили, что атака стала ответом на серию ударов, которые хуситы наносят с марта. По данным Минздрава Йемена, подконтрольного хуситам, в результате израильской операции погиб один человек, еще 35 были ранены.

Источники сообщили The Times, что крупнейший порт страны был «полностью выведен из строя». Также была разрушена и прилегающая инфраструктура, включая цементный завод.

По оценкам местных работников, повреждены до 70% портовой инфраструктуры — пять причалов, склады и зона таможенного контроля, сообщает Reuters. В момент удара в порту разгружались два судна. Движение полностью остановлено. Порт Ходейда считается вторым по значимости в Красном море после Адена и обеспечивает до 80% импорта продовольствия в Йемен.

По словам жителей, только по городу Ходейда было нанесено более 10 авиаударов, еще четыре — по промышленной зоне к востоку от города.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «неизбежный ответ» на удар по аэропорту, который стал первым, не перехваченным системой ПВО Израиля в череде атак хуситов с начала года.

Авиаудары проводились при поддержке США, сообщили источники SkyNews, а ВВС Великобритании, как отмечается в том же сообщении, в этот раз не участвовали в бомбардировках. Однако по данным Reuters, не участвовали и американские военные.

Официальный представитель хуситов Абдул Кадер аль-Мортада в ответ написал в X, что Израиль должен «готовиться к невообразимому». Движение возобновило атаки по Израилю и судоходству в Красном море после срыва перемирия в Газе. Хуситы заявляют, что действуют в знак солидарности с палестинцами.

Ранее президент США Дональд Трамп уже распоряжался о масштабных ударах по хуситам, жертвами которых стали сотни человек. Израиль же до сих пор избегал интенсивных операций в Йемене.

Тем временем йеменская нефтяная компания, подконтрольная хуситам, объявила о запуске экстренной топливной схемы для транспорта — из-за проблем с разгрузкой топлива в порту Рас-Иса, вызванных, как заявляется, ударами США.

На фоне событий Израиль также утвердил план, предусматривающий расширение наземной операции и полной оккупации сектора Газа. По информации палестинского Минздрава, в ходе войны Израиля в эксклаве погибли уже более 52 тыс. палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

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