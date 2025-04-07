Официальный представитель армии Израиля Авихай Эдраэ опубликовал в соцсети X карту с указанием районов, подлежащих эвакуации. Речь идет о кварталах Сахаба, Самах, Авда, Зевайде и Салах в городе Дейр-эль-Балах.

По его словам, это «последнее предупреждение», а жителям предписано немедленно направиться в зону Эль-Меваси на юге сектора.

Одновременно офис премьер-министра Израиля сообщил, что Биньямин Нетаньяху в самолете по пути в Вашингтон провел разговор с министром обороны Исраэлем Кацем. Глава правительства поручил дать «жесткий ответ» на ракетные обстрелы и продолжать массированные атаки на Газу.

В свою очередь, Кац подтвердил, что дал армии приказ нанести «очень мощные удары» по сектору.

В результате одной из атак был разрушен дом семьи аль-Нефар в Хан-Юнисе. По сообщениям, в ходе удара есть погибшие и раненые.

В ХАМАС заявили, что нанесли ракетный удар по израильскому городу Ашдод в ответ на удары по гражданским объектам в Газе. Израильская армия сообщила о десяти выпущенных ракетах: пять были перехвачены, остальные достигли разных целей.

С начала войны 7 октября 2023 года, по данным ООН, около 90% населения Газы хотя бы раз были вынуждены покинуть свои дома. Люди пытаются выжить в условиях гуманитарной катастрофы: под постоянными обстрелами и в условиях острой нехватки еды, воды и медицинской помощи.