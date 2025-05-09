ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Переговоры по Украине начнутся после выходных
С таким прогнозом выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, объявив, что в ближайшие дни начнется содержательный диалог
Переговоры по Украине начнутся после выходных
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц / AP
9 мая 2025 г.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие дни мир может стать свидетелем «серьезных переговоров» о мире в Украине.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе 8 мая, через два дня после своего избрания, Мерц сообщил, что ожидает начала содержательных дипломатических переговоров по Украине «после выходных». Его оптимизм связан с недавним разговором с президентом США Дональдом Трампом, который, по его словам, пообещал усилить давление на Кремль с целью остановить войну.

Мерц добавил: Евросоюз должен сделать «все возможное», чтобы поддержать устойчивое перемирие, и даже намекнул на возможные гарантии безопасности со стороны Германии для Украины — при условии, что Россия согласится на полноценное 30-дневное прекращение огня.

Выбор даты не случаен. Россия объявила одностороннее «гуманитарное перемирие» с 8 по 11 мая, приуроченное к ежегодным празднованиям Дня Победы. Однако Украина отказывается воспринимать это всерьез. Президент Владимир Зеленский назвал заявление Кремля «театральной постановкой», направленной на снижение международной изоляции России, в то время как атаки на украинские города продолжаются. 

По данным Минобороны Украины, РФ нарушила свое перемирие более 220 раз за сутки 8-9 мая. Москва в ответ обвинила Украину почти в 500 нарушениях режима тишины уже в первые часы текущего перемирия — эти данные невозможно проверить.

«Единственный путь к реальным переговорам — через реальное перемирие», — отметил Зеленский. Киев утверждает, что еще более 50 дней назад принял предложение США о 30-дневном прекращении огня, но Москва его отвергла, выдвинув требование прекратить поставки западного вооружения Украине.

Тем временем Россия продолжает утверждать, что готова к переговорам «без предварительных условий».

В апреле Москва заявила о пасхальном перемирии, однако, по данным Украины, за три дня совершила почти 3 тыс. нарушений. МИД РФ аналогично обвинил украинскую сторону в нарушении перемирия, уточнив, что Киев использовал американские системы HIMARS для атак по приграничным российским областям.


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