ПОЛИТИКА
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Ядерные консультации Ирана и США перенесли
Технические консультации по ядерной сделке между Тегераном и Вашингтоном были перенесены со среды на субботу, заявили в МИД Ирана
Ядерные консультации Ирана и США перенесли
/ Reuters
23 апреля 2025 г.

Переговоры между экспертами США и Ирана, изначально запланированные на среду, перенесены на субботу. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. На ту же дату намечен и третий раунд высокоуровневых ядерных переговоров в Омане.

По словам главы иранского МИД Аббаса Аракчи, стороны в минувшую субботу в Риме договорились начать подготовку рамочного соглашения по ядерной программе. Американский представитель охарактеризовал встречу как «очень продуктивную».

Согласно заявлению Тегерана, решение о переносе технических консультаций было принято по инициативе Омана и с согласия обеих делегаций. Ожидается, что в субботу в Омане главные переговорщики США и Ирана обсудят итоги работы экспертов и степень их соответствия принципам возможного соглашения.

Президент США Дональд Трамп, вышедший в 2018 году из ядерной сделки с Ираном, требует заключения нового договора, который исключит возможность создания Тегераном ядерного оружия. В Иране заявляют, что их программа носит исключительно мирный характер, и допускают ограничение атомной активности в обмен на снятие санкций.

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