ПОЛИТИКА
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США запретили Гарварду принимать иностранных студентов
Администрация Трампа обвинила университет в поощрении антисемитизма и связях с Китаем, аннулировав его право на визовое спонсорство
США запретили Гарварду принимать иностранных студентов
/ Reuters
22 мая 2025 г.

Администрация Дональда Трампа отменила аккредитацию Гарвардского университета на прием иностранных студентов, обвинив его в создании «небезопасной среды» и сотрудничестве с Коммунистической партией Китая. Об этом 22 мая сообщило Министерство внутренней безопасности США.

В заявлении говорится, что университет допустил «антиамериканских и террористически настроенных провокаторов» на кампус, что, по версии властей, угрожает еврейским студентам. Также без предъявления доказательств утверждается, что Гарвард якобы взаимодействует с китайскими властями.

Отмена сертификата SEVP означает, что Гарвард больше не может принимать иностранных студентов, а тем, кто уже учится, придется либо перевестись, либо покинуть страну.

На кампусе в Кембридже обучаются около 6 800 иностранных студентов — более четверти всех учащихся. Они представляют более 100 стран, преимущественно в рамках магистратуры и аспирантуры.

Представитель администрации Трампа Кристи Ноэм заявила, что Гарвард «будет нести ответственность за поощрение насилия, антисемитизма и сотрудничество с китайскими властями».

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