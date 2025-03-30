ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль ударил по Газе в праздничную ночь
В результате ночных израильских бомбардировок в канун Рамазан-байрама в секторе Газа были убиты по меньшей мере девять человек, в том числе трехлетняя девочка
Израиль ударил по Газе в праздничную ночь
/ Archivo AFP
30 марта 2025 г.

В ночь на 30 марта израильская авиация нанесла серию ударов по югу сектора Газа, в результате которых погибли не менее девяти человек, включая пятерых детей. Атаки произошли на фоне подготовки палестинцев к празднику Рамазан-байрам (Ид аль-Фитр), завершающему священный месяц Рамадан.

Как сообщает издание Middle East Eye, удары пришлись по району Хан-Юнус, где укрывались семьи, ранее эвакуированные из Рафаха. По словам очевидцев, атака началась около 1:30 по местному времени. Среди погибших — родственники местного жителя Мухаммада аль-Кади: его сестра, ее сын, а также двое двоюродных братьев в возрасте 8 и 12 лет.

Другой свидетель, Ахмад аль-Кахваджи, сообщил о гибели двух своих племянниц. Одной из них было всего три года. «Они просто ждали праздника. За что?» — сказал он.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с 18 марта, когда Израиль возобновил боевые действия, погиб как минимум 921 палестинец. С начала войны 7 октября общее число жертв превысило 50 тыс. человек.

Несмотря на перемирие, достигнутое в январе, Израиль отказался от второго этапа договоренностей, заявив о намерении усилить давление на ХАМАС для освобождения своих заложников.

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