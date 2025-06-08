ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Генсек НАТО обсудил с Хаканом Фиданом российско-украинский вопрос
Разговор был посвящен мирным усилиям и предстоящему саммиту альянса в Гааге
Генсек НАТО обсудил с Хаканом Фиданом российско-украинский вопрос
/ МИД Турции
8 июня 2025 г.

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с новым генсеком НАТО Марком Рютте. Как сообщили источники «Анадолу» в турецком ведомстве, стороны рассмотрели инициативы по прекращению войны между Россией и Украиной, а также подготовку к июньскому саммиту НАТО в Гааге.

Подробности разговора не раскрываются, но источники подчеркивают, что Турция продолжает активные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию.

Саммит в Гааге, намеченный на 24–25 июня, станет первым крупным мероприятием Альянса под руководством Рютте.

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