Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с новым генсеком НАТО Марком Рютте. Как сообщили источники «Анадолу» в турецком ведомстве, стороны рассмотрели инициативы по прекращению войны между Россией и Украиной, а также подготовку к июньскому саммиту НАТО в Гааге.

Подробности разговора не раскрываются, но источники подчеркивают, что Турция продолжает активные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию.

Саммит в Гааге, намеченный на 24–25 июня, станет первым крупным мероприятием Альянса под руководством Рютте.