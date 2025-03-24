ПОЛИТИКА
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Американцы бегут за паспортами
Жители США массово ищут способы получить вторые паспорта и эмигрировать — подальше от Трампа
Американцы бегут за паспортами
Американцы массово бегут за вторыми паспортами / Reuters
24 марта 2025 г.

В феврале президент Дональд Трамп предложил создать «золотую карту» стоимостью $5 млн, которая предоставит привилегии грин-карты и откроет путь к американскому гражданству. По словам Трампа, продажа миллиона таких карт поможет погасить национальный долг. Однако реальность выглядит иначе: не богатые иностранцы стремятся в США, а сами американцы ищут пути для эмиграции.

Интерес к получению второго гражданства среди американцев стремительно растет, пишет Atlantic со ссылкой на статистику и опросы паспортных бюро. 

Печальная политическая ситуация, школьные стрельбы, расовая напряженность и кризис доверия к правительству заставляют многих задуматься о жизни за границей. Особенно популярными становятся такие страны, как Португалия, а также островные государства Карибского бассейна, которые предлагают гражданство за инвестиции. Например, покупка квартиры на Сент-Китсе или Невисе за $325 тыс. позволяет получить гражданство всего за три месяца. Коста-Рика предлагает резиденцию за $150 тыс., а Вануату — паспорт за $130 тыс.

Хотя идея Трампа по продаже «золотых карт» для иностранных граждан привлекла внимание, практика покупки гражданства или вида на жительство давно стала обычной. Эксперты, такие как Доминик Волек, считают, что предложение Трампа будет востребовано лишь ограниченным числом людей с состоянием свыше $50 млн. В то же время американцы все чаще обращаются к программам, которые позволяют им купить гражданство или вид на жительство.

Многие состоятельные американцы, пережившие пандемию и мировую нестабильность, начинают смотреть на второй паспорт как на страховку от неопределенности будущего. При этом среди излюбленных направлений в основном страны Европы, которые так активно критикует команда Трампа.

Франция уже решила воспользоваться бегством американцев и пригласила американских ученых и IT-специалистов переехать в Париж, отмечает Atlantic.


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